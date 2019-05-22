Son Dakika Haberleri: Birer Birer Teslim Oluyorlar...iranlı 'Kawa' Kod Adlı Teröristin Ardından 'Aras' da Teslim Oldu

Birer Birer Teslim Oluyorlar...iranlı 'Kawa' Kod Adlı Teröristin Ardından 'Aras' da Teslim Oldu

7 saat önce

Birer birer teslim oluyorlar.

Birer birer teslim oluyorlar...İranlı 'Kawa' kod adlı teröristin ardından 'Aras' da teslim oldu
Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında geçtiğimiz 17 Mayıs günü teslim olan Doğu Karadeniz'deki kalan 2 teröristten biri olan PKK'lı Behrüz Düdükkanlı'nın ardından kalan 2. terörist 'Aras' kod adlı Aras Aslan da bugün teslim oldu

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında geçtiğimiz 17 Mayıs günü teslim olan Doğu Karadeniz'deki kalan 2 teröristten biri olan PKK'lı Behrüz Düdükkanlı'nın ardından kalan 2. terörist 'Aras' kod adlı Aras Aslan da bugün yine Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer Operasyonu' kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında Giresun'un Espiye ilçesi ilçenin Seydi köyü yaylasında 17 Mayıs günü öğle saatlerinde bölücü terör örgütü üyesi "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı teslim olmuştu. İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini, örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden PKK'lı Düdükkanlı, hasta olduğunu, zor arazi şartlarına dayanamadığı ve örgütten de kendilerine lojistik destek gelmeyince teslim olma kararını aldığını söylediği öğrenilmişti.
Örgüt içinde 'Cudi Zaza' kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon'un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi. Yakışır'ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan'ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşılmıştı. PKK'lı Düdükkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda bölgedeki operasyonlar genişletilirken, 'Aras' Kod adlı terörist Aras Aslan da bugün Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Birer Birer Teslim Oluyorlar...iranlı 'Kawa' Kod Adlı Teröristin Ardından 'Aras' da Teslim Oldu
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:57 Kaynak: İHA
Giresun, Espiye, PKK, 3. Sayfa
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