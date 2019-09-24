Son Dakika Haberleri: Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

45 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Anafartalar Caddesi'nde faaliyet gösteren manav dükkanı hırsızın hedefi oldu. Pişkin hırsız birer gün arayla 3 gün üst üste aynı manava girerek para ve meyve çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Manavı canından bezdiren hırsız, güvenlik kamerası olmasaydı az daha baba ile oğlunun arasının açılmasına sebebiyet verecekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan manav Ahmet Ö, "Babah dükkana ben bakıyorum, gece ise oğlum. Ben geldiğimde bozuk para bulamadım, oğluma neden bana bozuk para bırakmıyorsun, sağdan soldan para arıyorum diye çıkıştım. Bu yüzden tartıştık. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. Gece parayı çalan şahıs, ertesi gün bir daha gelip bu kez de 900 TL parayı alıp gitmiş. Dün gece de gelip tekrar dükkana giren aynı hırsız bu kez para bulamayınca muz alıp gitmiş. Polislerin bir an önce hırsızı yakalamasını istiyorum" dedi.

(İHA)

Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dha yurt bülteni - 20
Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira Türk restoran sahibi New York Times Meydanı'nda aşure dağıttı Modacı Kemal Doğulu'dan Ahmet Kural'a sert sözler: Ağzından çıkan hiçbir şeye katılmıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]