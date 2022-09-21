BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve Zelenskiy'in eşi ile görüştü - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve Zelenskiy'in eşi ile görüştü

21.09.2022 07:40
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve Zelenskiy'in eşi ile görüştü

BİREŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüştü.

BİREŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüştü.

BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Guterres ile bir araya gelen Ukrayna Başbakanı Şmıgal'a New York'ta Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da eşlik etti.

BM Genel Sekter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki savaşın insani durum, insan hakları ve nükleer güvenliğe etkileri ele alındı.

Olena Zelenska ise görüşmede Ukraynalı kadınların ve çocukların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Rusya ile varılan tahıl anlaşmasının uygulanması ve küresel gıda güvenliğinin önlenmesi de ele alındı.

Şmıgal, görüşme sonrası Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile BM binasından ayrılırken, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'nın 200 kişiyi esir takası yapacağı yönünde anlaştığı açıklaması ve takasın ne zaman olacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve Zelenskiy'in eşi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve Zelenskiy'in eşi ile görüştü - Son Dakika
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