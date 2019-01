Birevim Best Business Awards'ta Ödüle Layık Görüldü

Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ; başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden birçok iddialı başvurunun yapıldığı Best Business Awards'ta Birevim'in En İyi Ürün/ Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde ödüle layık görüldü. Çiftçi, başarıyı ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha kanıtladıklarını belirtti.Büyüyen faizsiz finans sektörü yurtdışı platformlarda da dikkat çekerek, ödüllendirilmeye devam ediyor. Özgün finansal çözüm anlayışıyla sektöre yön veren Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden birçok iddialı başvurunun yapıldığı Best Business Awards'ta Birevim'in En İyi Ürün/ Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde ödüle layık görülerek, başarısını ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha kanıtladığını belirtti.Jüriden övgülerŞirketten yapılan açıklamaya göre En İyi Yeni Ürün/ Hizmet alanında ödüle layık görülen Birevim hakkında görüşlerini bildiren Jüri üyeleri başkanı Matthew Box, "Birevim henüz iki yaşında olmasına rağmen harika bir yeni ürün ve hizmet ortaya koymuştur. Göz alıcı bir büyüme ve müşteri memnuniyetine sahip olduğu için tebrik ediyoruz. Sunmuş olduğu bu yeni finansal ürün ve hizmet sayesinde insanlar faiz ödemeden en uygun koşullarda ev gibi büyük satın almaları gerçekleştirebiliyorlar. Birevim için bankalardan daha güçlü bir büyüme ortaya koyuyor diyebilirim" dedi.Box, ayrıca Birevim'in almış olduğu bir diğer ödül olan En İyi İnovasyon için de " Türkiye ekonomisinin sıkıntılı bir zamanında Birevim çığır açan finansal ürünler ortaya koyarak muhteşem bir büyüme yakaladı. Birevim yaptığı bu büyük yenilikle dar ve orta gelirli insanlar zor olmadan kolay bir şekilde hayatlarını iyileştirme fırsatı sundu. Tebrik ediyorum" diye konuştu.Kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir bir yapılandırma vadeden Murat Çiftçi ise konuyla ilgili olarak "Önceki yıllarda Türkiye'den Best Business Awards'ta pek çok önemli firma ödül almıştı. Ulaştığımız kalite standartlarının yansıması olarak bu ödüllere layık görülmekten ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı çok mutluyuz" diyerek aldıkları ödüllerin çok değerli olduğunu belirtti. - İSTANBUL