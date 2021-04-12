Birevim, Çözüm Tasarruf'u satın aldı - Son Dakika

Birevim, tasarruf finansmanı sektörünün yeni nesil şirketlerinden Çözüm Tasarruf'u satın aldı.

Birevim açıklamasına göre, söz konusu satın almayla birlikte Birevim, 2 bine yakın çalışana, 137 sabit ve 16 mobil şubeye ulaşarak, sektörünün şube ağı ve çalışan sayısı olarak lider markası konumuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını ve gelecek dönemde de sektöre yeni açılımlar getirmeye ve yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

Birevim'in tüm birimleri ve şubeleriyle uçtan uca hizmet yetkinliği ve anlayışıyla yeni döneme hazır olduğunu ifade eden Orak, "Yeni yasayla birlikte, sektörün lider markası olarak sorumluluklarımız arttı. Bu süreçte sektörü daha iyi noktalara taşımak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle sektörün niteliğini ve geleceği için aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında bizimle birlikte regülasyon sürecinde ciddi katkılar gösteren, yenilikçi yaklaşımıyla sektöre farklı bir soluk getiren Çözüm Tasarruf'u da bünyemize katarak lider duruşumuzun gereklerini yerine getiriyoruz. Bu satın alma ile sektörümüzü büyütmek, hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir adım attık. Aynı kararlılığı başka şirketler için de göstermekten çekinmeyecek, sektörün bekası adına kanatlarımızın altına almamız gerektiğine inandığımız başka firmaları da bünyemize katarak liderliğimizi perçinleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yasa, yeni şube, yeni çalışan ve yeni tasarruf sahipleriyle birlikte daha büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirten Orak, şunları kaydetti:

"Ailemize yeni katılan tasarruf sahiplerimize ve çalışanlarımıza hoş geldiniz diyerek, Birevim güvencesi ve çatısı altında olduklarını belirtmek isterim. Çözüm Tasarruf bünyesindeki tasarruf sahiplerinin haklarının düzenlenmesi ve korunması anlamında da yapılan planlamalarla gerekli adımları hızlıca atacağımızı belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere, sektörü temsilen, 300 bin tasarruf sahibinin yasası olarak gördüğümüz bu düzenlemeye dair kamuoyuna bir taahhütte bulunduk. Sektörümüzün gelişmesi, daha çok insana fayda üretmesi adına taşın altına elimizi koyacağımıza, sektör liderinin alması gereken elzem sorumlulukları alacağımıza dair bir söz verdik. Bunu da basından ve tüm iletişim kanallarımızdan duyurduk. Daha geniş kitlelere ulaşarak, daha fazla kişinin konut, ev ya da iş yeri sahibi olma hayallerine kavuşmasına vesile olacağız."