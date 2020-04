Birevim'den 138 kişilik yeni istihdam

Birevim, 138 kişilik yeni istihdam ve tüm diğer şubelerinde de başlattığı uzaktan çalışma yöntemiyle hizmete sunduğu 4 yeni şube ile ekonomik canlanmaya katkı yapmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim ayrıca, bünyesindeki mühendislerin çalışmaları ile devreye aldığı, sektörde ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemi (GİS) ile hem Birevim çalışanlarına uzaktan erişim ve hem de tasarruf sahiplerine, evlerinin konfor ve sağlıklı ortamında hizmet almaları olanağı sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, öncelikle koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden tüm insanlara baş sağlığı, yakınlarına sabır ve hastalananlara acil şifalar diledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hangi sektörde olursa olsun tüm kurumlara, tam da bu dönemlerde teknoloji ve istihdam konusunda önemli görevler düşüyor. Böylesi dönemler, özellikle teknolojinin yeni istihdam olanakları sunduğu dönemlerdir ve ülke olarak bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. Biz de şirket olarak teknolojinin getirdiği bu fırsatları doğru şekilde değerlendirerek, hızımızı kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler ile #evdekalarak ama çalışarak, ekonominin canlılığına katkıda bulunabildiğimiz ve toplumumuza fayda sunabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz."

Birevim için, her bir çalışanının değerinin, her bir tasarruf sahibine karşı sorumluluklarının her şeyin ötesinde olduğunu belirten Çiftçi, böylesine kritik bir zamanda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm koruma önlemlerini aldıklarını, bu kurumların önerdiği hijyeni, hem Birevim genel müdürlüğünde hem de şubelerinde uyguladıklarını ve uygulamaya da devam edeceklerini belirtti.

Tasarruf ve teknoloji konusuna kuruldukları günden beri verdikleri somut öneme ve yatırımlara dikkat çeken Çiftçi, "Bir BİREVİM iştiraki olan teknoloji firmamız Teba Teknoloji bünyesindeki mühendislerimizin çalışmalarıyla, sektörümüzün ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip GİS ile hem tasarruf sahiplerimize "evde kalarak erişim imkanı sunduk hem de yeni istihdam olanakları oluşturduk." ifadelerini kullandı.