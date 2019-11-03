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BİREVİM'den Elazığ'a katkı

6 saat önce

BİREVİM firması Elazığ'da spor kulüplerine katkı sunuyor.

BİREVİM'den Elazığ'a katkı, System.String[]

BİREVİM firması Elazığ'da spor kulüplerine katkı sunuyor.

Kültür Park'da düzenlenen toplantıda konuşan BİREVİM Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay, tasarruf finans modelinin lider firmalarından olan BİREVİM'in, Elazığ'da önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Alpay, Elazığ da farklı sosyal sorumluluk projelerine katkı sunduklarını, Elazığspor ile İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımına sponsor olduklarını belirtti.

Alpay, Elazığ'da ulusal bir satranç turnuvası için çalışmalarına başladıklarını aynı zamanda ilim adamları ve irfan sahibi gençlerin yetişmesi için Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği (MÜBİAD) ile bir protokol imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu başkanımız Murat Çiftçi'nin önderliğinde Türkiye genelinde iyi bir büyüme ivmesi yakaladık. Bu büyüme ile sektörde lider bir firma haline geldik. Bu gurur bizim olduğu kadar aslında Elazığ'ın. Çünkü aslında biz bir Elazığ firmasıyız. "

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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