Birevim'den Elazığ'da Spor Kulüplerine Can Suyu

Yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlar ve yıldız futbolcularıyla bir döneme damgasını vuran Anadolu'nun köklü kulüplerinden Elazığspor ile Elazığ'ın alt küme takımlarından Kovancılarspor ve Paluspor, Birevim firması ile ana sponsorlukta anlaştı.

Yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlar ve yıldız futbolcularıyla bir döneme damgasını vuran Anadolu'nun köklü kulüplerinden Elazığspor ile Elazığ'ın alt küme takımlarından Kovancılarspor ve Paluspor, Birevim firması ile ana sponsorlukta anlaştı. Birevim Elazığspor'un isim sponsoru oldu. Özellikle son zamanlarda finansal açıdan zor günler geçiren kulüpler Birevim sponsorluğunda yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.



Birevim açıklamasına göre, Birevim, Elazığspor ile Elazığ'ın alt küme takımlarından Kovancılarspor ve Paluspor'la ana sponsorluk konusunda anlaştı.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuya ilişkin, "Özellikle Birevim Elazığ'dan çıkan bir marka o bize gerçekten sponsor oldu. Maddi konuda çok büyük destek verdi. Birevim'in sahibi Murat Çiftçi ve Avukat Mahir Orak beyler gerçek anlamda birer Elazığlı olduklarını gösterdiler. ve bizden desteklerini esirgemediler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sponsorluk nedeniyle tüm Elazığlı hemşerileri kadar kendilerinin de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Transfer tahtasının açılması Elazığ için önemli olan, tanıtımı için çok önemli olan Elazığspor'un devamlılığı gerçekten çok çok önemliydi. Bu bakımda başta ciddi emek veren sayın valimiz Çetin Oktay Kaldırım bey, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) başkanımız Asilhan Arslan Bey, yine Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu bey ve Elazığ İl Kültür Müdürü Ahmet Demirdağ bey gerçekten ismini şu an sayamadığım tüm STK temsilcilerimiz, Elazığlı iş adamlarımız özellikle hemşerilerimiz çok yoğun bir çaba gösterdiler." bilgilerini verdi.



İlgili tüm paydaşların anlaşmanın sağlanabilmesi için heyecanla destek olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:



"Yapılan çalışmalar da sonuç verdi. Bu bağlamda da Elazığspor'umuzun bulunduğu durumda bize düşen ne ise anında bunu kabul ettik. Hem memleketimin süper lig takımı Elazığspor'a marka ismimizi verdik hem de alt küme spor kulüplerine de altyapı oyuncusu ve memleketimizden daha iyi sporcular çıkabilsin diye destek verdik. İnşallah bu çalışmalarla küçük de olsa Elazığ'ımza katkıda bulunmuşuzdur. Şehrimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla güzel işler yapmaya devam edeceğiz."



Açıklamada verilen bilgilere göre, Birevim'in sponsorluğunun ardından Elazığspor'un transfer tahtasının açılmasında kilit rol oynayan isimlerin başında gelen ETSO Başkanı Asilhan Arslan katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.



Transfer engelinin kaldırılması noktasında çok yoğun çalışmalar yaptıklarını ve yasağın kaldırılması, kaynak ihtiyacını giderme adına girişimlerde bulunduklarını aktaran Arslan, Elazığspor'un bundan sonraki süreçte krizlerle, yönetim hatalarıyla değil ayakları yere sağlam basan bir kulüp olacağını belirtti.

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