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Birevim'den Elazığ İl Özel İdare'ye destek

1 saat önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare'ye destek vereceklerini bildirdi.

Birevim'den Elazığ İl Özel İdare'ye destek, System.String[]

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare'ye destek vereceklerini bildirdi.

Birevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birevim Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Çiftçi ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, "Bir Gelecek" projesi kapsamında Türkiye genelinde gençlerin eğitim ve spor olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüklerini aktardı.

Gençlerin ve sporun yanında olacaklarını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Elazığ İl Özel İdare kadın basketbol takımına vereceğimiz destek de bizim için çok kıymetli. Ankara'nın doğusunda ki tek kadın basketbol takımının Elazığ'da olması bizleri gururlandırıyor. Kızlarımızın başarısıyla mutlu oluyoruz. Birevim olarak kadın istihdamı noktasında çok ciddi rakamlara ulaşmış durumdayız. Kadınların karşılaştıkları dezavantajlı durumların ortadan kaldırılması için gösterdiğimiz çabaları Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımına vereceğimiz destek ile taçlandıracağız."

Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay'da, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, desteklerinden dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

Murat Çiftçi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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