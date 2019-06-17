Son Dakika Haberleri: Birevim'den faizsiz ve kişiye özel taksitlendirme
Son Dakika Ekonomi Haber

Birevim'den faizsiz ve kişiye özel taksitlendirme

1 saat önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, istenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim'in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçladıklarını kaydederek, müşterilerimize 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını belirtti.

Birevim'den faizsiz ve kişiye özel taksitlendirme, System.String[]
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, istenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim'in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçladıklarını kaydederek, müşterilerimize 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını belirtti.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Birevim, alternatifli taksit seçeneklerinin yanı sıra ödeme planlarını kendinizin belirlediği, istediğiniz şehirde evinizi sıfır ya da ikinci el sahip olabilmenize olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, istenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim'in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçladıklarını belirterek, müşterilerine 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını bildirdi.



Çiftçi, şu an aylık ortalama 700 adet teslimat gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sayı her geçen ay artıyor, yıl sonu 1000'in üzerinde aylık teslimatımız olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimizle, sıfır ya da 2. el ev sahibi olmanıza yardımcı oluyoruz. Küçük taksit imkanlarıyla ev sahibi olma hayallerinize ortak olarak, gerçeğe dönüştürüyoruz. Peşinat ve ek maliyet getirmeyen, tasarrufa dayalı sistemleriyle alternatifli çözümler sunarak, uzun vadede kazandırıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Murat Çiftçi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığ kütlesinde tehlikeli selfie! Ekrem İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu! İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:20:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birevim'den faizsiz ve kişiye özel taksitlendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]