Birevim'den yeni evlenecek çiftlere 'Birlikte Mutluluk' projesi - Son Dakika
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Birevim'den yeni evlenecek çiftlere 'Birlikte Mutluluk' projesi

6 saat önce

Birevim; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı'nda yerini aldı.

Birevim'den yeni evlenecek çiftlere 'Birlikte Mutluluk' projesi, System.String[]

Birevim; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı'nda yerini aldı. Şirket fuarda, yeni projesi'Birlikte Mutluluk'u yeni evlenen çiftlere, evlenirken oluşan masrafların karşılamaları ve ev, araba sahip olabilmeleri için tasarruf imkanlarını anlatacak.


Geliştirdiği tasarruf odaklı finans modeliyle binlerce ailenin ev veya araba sahibi olma hayaline çözüm üreten Birevim, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen ve 19 Ocak tarihine kadar devam edecek Evlilik Dünyası Fuarı'nda yerini aldı. Yapılan bilgilendirmede şirket, fuarda 'Birlikte Mutluluk' projesi ile yeni evlenen çiftlere, evlenirken oluşan masrafların karşılamaları ve ev, araba sahip olabilmeleri için tasarruf imkanlarını anlatacak.


Birevim Pazarlama Müdürü Didem Sübar Özdemir, fuar ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu fuar, Birevim olarak, katıldığımız ilk evlilik fuarı. Bu nedenle bizim için son derece önemli ve değerli. Evlilik Dünyası Fuarı'na katılırken iki önemli hedefimiz vardı; ilki, bizim ana hedef kitlemiz olan ev, araba sahibi olmak isteyen genç ve yeni evli çiftlere bire bir ulaşmak. İkincisi ise; fikir ve eser hakları bize ait olan 'sürdürülebilir tasarruf finansmanı yöntemi'ni farklı sektörlere taşıdığımızı duyurmak. Fuarın tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyoruz. Evlilik yolunda adım atan çiftlerimiz için ise hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına güzel bir vesile olmasını diliyoruz." dedi. - İSTANBUL

Lütfü Kırdar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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