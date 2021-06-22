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Birevim'e A.C.E Awards'te 2 ödül - Son Dakika

Birevim'e A.C.E Awards'te 2 ödül

22.06.2021 12:46
Birevim'e A.C.E Awards'te 2 ödül, System.String[]

Birevim, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan "A.C.E Awards" ödüllerinde müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül aldı.

Birevim, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan "A.C.E Awards" ödüllerinde müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül aldı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 6,8 milyon bireysel üyesi ile Türkiye'nin en yaygın kullanılan tüketici platformu olan şikayetvar.com tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu tasarruf finansı sektöründe 3 yıldır üst üste "Müşteri Deneyimi Başarısı" alanında ödüller kazanıyor.

54 sektörde 91 markanın ödüllendirildiği törende rakiplerini geride bırakan Birevim, yüzde 99,8'lik memnuniyet oranı ile "En Yüksek Müşteri Memnuniyeti" ödülünü yeniden alarak liderliği bırakmadı. Birevim, "Faizsiz Finans Sistemi" kategorisinde 10 üzerinden 9,9 müşteri memnuniyet puanıyla "Gold Award" ödülünü de kazandı.

Birevim, "müşteri teşekkür" oranında sektör ortalaması yüzde 94 iken, gerçekleştirdiği yüzde 99,8'lik başarı ile çıtayı en üst seviyelerde tutmaya devam ediyor.

"Tasarruf sahiplerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, 2020 yılında Şikayetvar.com platformunda Birevim markası ile temas eden müşteri sayısının 250 bine yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mükemmel müşteri deneyimi sayesinde şikayetvar.com bünyesinde gerçekleşen tüm başvuruların yalnız yüzde 1'i şikayete dönüştü, geri kalanı ise potansiyel ya da marka araştırması yapanlar. Şikayetlerin yüzde 100'üne dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Tasarruf sahiplerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor, buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Operasyonel sürecimizde ve hizmetlerimizde yükselen bir grafik çiziyoruz.

Bunu müşteri memnuniyeti alanında aldığımız iki ödülle taçlandırdığımız ve tüm zamanların 'En Yüksek Müşteri Memnuniyeti' ödülünü 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da aldığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de bu vizyonla tasarruf sahiplerimizi etkin bir şekilde dinlemeye, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Birevim'e A.C.E Awards'te 2 ödül

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birevim'e A.C.E Awards'te 2 ödül - Son Dakika Ekonomi


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