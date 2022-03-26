Birevim'e IDC Türkiye'den ödül - Son Dakika
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Birevim'e IDC Türkiye'den ödül

26.03.2022 11:31
Birevim'e IDC Türkiye'den ödül

Birevim, International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde Birevim Mobil uygulaması ile ödül aldı.

Birevim, International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde Birevim Mobil uygulaması ile ödül aldı.

Birevim açıklamasına göre, ürün ve hizmetlerini müşteri odaklı yaklaşımıyla geliştiren şirket, bu yaklaşımla hayata geçirdiği projelerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en iyi kurumlarının yarıştığı, bilgi teknolojileri alanındaki fark oluşturan yenilikçi, dijital uygulamaları ödüllendiren IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde 18 kurumdan 34 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri oylarıyla değerlendirildi. IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde "Customer Experience" kategorisinde yarışan Birevim, "Birevim Mobil" uygulaması ile ödül kazandı.

Tasarruf sahiplerine ev ve araç sahibi olmalarının en kolay yolunu sunan Birevim Mobil uygulaması, uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital olarak sözleşme, tasarruf planı oluşturma, tasarruf planı hesaplama gibi özellikleri bir arada sunan sektörün ilk dijital uygulaması.

Mevcut ürünlere en güncel ve en hızlı şekilde ulaşma imkanı sağlayan sektörün ilk ve tek uygulaması Birevim Mobil, teması sıfıra indirerek tasarruf sahiplerine diledikleri yerde ve zamanda, 7/24 tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkanı sağlıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Birevim Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aslan, tasarruf finansman sektörünün mimarı olarak gerçekleştirdikleri özverili çalışmaların tüketici nezdinde de fark edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Tasarruf ile geleceğini planlamak isteyen herkese diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkanı sağlıyoruz. Birevim vizyonu ve kullandığımız teknolojiler ile hem kaliteli hizmet ortaya koyuyor hem de tasarruf sahiplerinin talep ve yönlendirmelerini dikkate alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için yenileniyoruz.

Aldığımız ödüller çok değerli ve bir kez daha doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Özveri ile çalışan tüm Birevim Ailesine ve bizi onurlandıran Tasarruf Sahiplerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de tasarruf sahiplerimizi etkin bir şekilde dinlemeye; ihtiyaç, beklenti ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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