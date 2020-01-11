Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Son Dakika
Son Dakika Spor Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Son Dakika Spor

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

6 saat önce

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Batuhan KümükoğluBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zerenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29,...

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87, System.String[]

Salon: Elazığ İl Özel İdare


Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu


Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zeren


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29, Gizem Yavuz 8, Cado 11, Anigwe 19, Ezgi Manlaci, Emel Sığırcı, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 1


1. Periyot: 24-21


Devre: 35-43


3. Periyot: 56-66


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Karaçam, Elazığ, Aydın, İzmit, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:03 
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