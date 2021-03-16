Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, Vali Yırık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, Vali Erkaya Yırık'a ziyarette bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Alpay, Vali Yırık'a takımın ligdeki ve FİBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki mücadelesine ilişkin bilgi verdi.

Vali Yırık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri maçı öncesi takıma başarılar diledi.

Alpay ise Vali Yırık'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Takımımıza verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı sayın Valimize teşekkür ediyorum. Valimizin manevi şahsiyetinden güç alarak bu sene çalışmalarımızı sürdürdük. Kendisi bu seneki mücadelemize liderlik etti. Takımımızın Avrupa Kupası'nda iyi bir dereceye Elazığ'a döneceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Alpay, ziyaretleri anısına Vali Yırık'a adının yazılı olduğu, takımın Avrupa kupası maçları için özel hazırlanan formasını hediye etti.