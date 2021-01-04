Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde ve Avrupa'da başarı hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başantrenörü Aziz Akkaya, ligde play-off'a kalmak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise çeyrek finale yükselmek istediklerini bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, dün misafir ettikleri İzmit Belediyespor'u güzel bir oyunla yenerek Elazığlılara galibiyet sevinci yaşattıklarını belirtti.

Takımın her geçen gücün gün kondisyonunun daha arttığı aktaran Akkaya, "Takımımızın son haftalarda yükselen bir performansı var. Son altı maçtan dördünü kazandık. İlk maçta farklı mağlup olduğumuz takıma karşı Elazığ'da galibiyet kazanmak çok güzel bir duygu. Takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akkaya, önlerinde zorlu bir maraton olduğunu, hafta sonu Hatay Büyükşehir Belediyespor ve sonrasında Galatasaray ile mücadele edeceklerini anımsattı.

Bu maçlardan da mutlak galibiyet beklediklerini ifade eden Akkaya, "Avrupa Kupası'nda da ülkemizi ve Elazığ'ımızı temsil edeceğiz. Hedefimiz rakiplerimizi bir bir yenerek ligde play-off'a kalmak, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek finale çıkmak. Takımımız iyi durumda, bütün oyuncular birlik ve beraberlik içinde antrenman yapıyor. Takım olma ruhunu kazandık, bu bizim için büyük bir avantaj oldu." değerlendirmesinde bulundu.