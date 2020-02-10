Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak - Son Dakika Spor

Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen ay meydana gelen deprem nedeniyle kendi şehrinde maçlarını oynayamayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde kalan iç saha karşılaşmalarını Ankara'da yapacak.

Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçlarını Ankara'da oynayacak, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen ay meydana gelen deprem nedeniyle kendi şehrinde maçlarını oynayamayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde kalan iç saha karşılaşmalarını Ankara'da yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ ekibinin maçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun desteğiyle oynamaya devam edeceği belirtildi.

Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin, kalan iç saha maçlarında rakiplerini Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacağı kaydedildi.

Sivrice, Deprem, Ankara, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:10 Kaynak: AA
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