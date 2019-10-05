Birevim elazığspor: 1-2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, kendi sahasında Birevim Elazığspor'a 2-1 yenildi.

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