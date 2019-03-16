Son Dakika Haberleri: Birevim Elazığspor - Adana Demirspor Maçının Ardından

Birevim Elazığspor - Adana Demirspor Maçının Ardından

50 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Birevim Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek beklenmedik şekilde çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti.

Birevim Elazığspor - Adana Demirspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Birevim Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek beklenmedik şekilde çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldık" dedi.

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar maç sonunda yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldım. Kadro derinliği açısından derin bir kadromuz yok. Saha içinde bunu bazen hissettik ama oyuncularım gerçekten sahada iyi mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar. Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu gol yapsak maç 1-1 sona ererdi" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise "Daha farklı bitecek bir maç neredeyse 1-1 bitecekti. 7-1, 8-1 bitecek maç 2-0 bitti. Çok farklı bitecek maç, son paslardaki ciddiyetsizlik yüzünden olmadı. Belki rakibin son dakikada bulduğu pozisyon gol olsa burada 2 puan bırakacaktık. Çok gol kaçırdık. İkinci ve üçüncü golü bulsak oyun çok başka yerlere giderdi. Skor haricinde memnun değilim" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Serhat Gülpınar, Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
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