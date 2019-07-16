Son Dakika Haberleri: Birevim ev teslimat sayıları her geçen ay artıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Birevim ev teslimat sayıları her geçen ay artıyor

3 saat önce

Ev teslimat sayılarında büyük bir ivme yakalayan Birevim, aylık 850 kişiye teslimat gerçekleştiriyor.

Birevim ev teslimat sayıları her geçen ay artıyor, System.String[]
Ev teslimat sayılarında büyük bir ivme yakalayan Birevim, aylık 850 kişiye teslimat gerçekleştiriyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçilebilen sıfır ya da ikinci el evi, aylık ödeme planını müşterinin belirlediği yöntemle, faizsiz ve vade farksız olarak teslim eden Birevim, müşterilerini hayallerine kavuşturmaya devam ediyor.
Birevim, geliştirdiği özgün finansal model ile rakiplerinden ayrışarak tüketiciye sağladığı olanaklarla aylık teslimat adedinde fark oluşturuyor.
Kısa sürede teslimat sayılarında büyük bir ivme yakalayan şirket, aylık 850 kişiye teslimat gerçekleştiriyor. Birevim, hem ev sahibi olmak isteyenlerin hem de ev satmak isteyenlerin destekçisi oluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim'in uluslararası farklı ödüllere layık görüldüğünü belirterek, şirketin tüketiciye kattığı değerle övgüleri hak ettiğini vurguladı.
Aylık 850 ev teslimatı gerçekleştirdiklerini bildiren Çiftçi, giderek artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Murat Çiftçi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti Beşiktaş ile Vofadone arasında 36 milyonluk anlaşma! Kıbrıs üniversitelerinden mezun öğrenciler, YÖK nedeniyle denklik mağduriyeti yaşıyor Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birevim ev teslimat sayıları her geçen ay artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]