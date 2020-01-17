Birevim, Evlilik Dünyası Fuarı'nda - Son Dakika
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Birevim, Evlilik Dünyası Fuarı'nda

6 saat önce

Birevim, yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için, Evlilik Dünyası Fuarı'nda yerini alıyor.

Birevim, Evlilik Dünyası Fuarı'nda, System.String[]

Birevim, yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak için, Evlilik Dünyası Fuarı'nda yerini alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim, Birlikte Mutluluk projesi ile, yeni evlenen çiftlere, evlenirken oluşan masrafların karşılamaları ve ev, araba sahip olabilmeleri için tasarruf imkanları sunuyor.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşecek olan Evlilik Dünyası Fuarı'nı ziyaret edecek olan çiftler, Birevim ile Birlikte Mutluluk Projesi ile hayallerine kavuşacak.

Birlikte Mutluluk Projesi ile, bütçeleri aşan masraflara çözümler sunulacak, yeni bir hayat kuracak olan çiftlerin hayallerine kavuşmalarına vesile olunacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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