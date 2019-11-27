Son Dakika Haberleri: Birevim, faizsiz konut ve otomobil alma sistemini Vizyoner Zirvesi'nde tanıttı
Son Dakika Ekonomi Birevim, faizsiz konut ve otomobil alma sistemini Vizyoner Zirvesi'nde tanıttı - Son Dakika Ekonomi

Birevim, faizsiz konut ve otomobil alma sistemini Vizyoner Zirvesi'nde tanıttı

6 saat önce

Birevim tarafından MÜSİAD Vizyoner'19 etkinliği kapsamında kurulan stantta, ev ve otomobil alırken uygulanan faizsiz finansman modeli hakkında bilgi verildi.

Birevim, faizsiz konut ve otomobil alma sistemini Vizyoner Zirvesi'nde tanıttı, System.String[]

Birevim tarafından MÜSİAD Vizyoner'19 etkinliği kapsamında kurulan stantta, ev ve otomobil alırken uygulanan faizsiz finansman modeli hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi devam ediyor.

Birevim İcra Kurulu Üyesi Mahir Orak, zirve kapsamında kurdukları stantta, şirketin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Orak, oluşturdukları tasarruf kaynakları sayesinde insanların konut ve otomobil gibi temel ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

İnsanları çok düşük hizmet bedelleriyle faizsiz sistemle konut sahibi yaptıklarını ifade eden Orak, şirketin, ürettiği finansman modelleriyle sektörde önemli pazar payına sahip olduğunu vurguladı.

Orak, 90'a yakın şubeyle Türkiye'nin hemen hemen her yerinde hizmet verdiklerini, vatandaşları düşük ödemelerle konut ve ev sahibi yaptıklarını anlattı.

Şirket olarak böyle bir etkinliğe ana sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Orak, "Kurduğumuz stantta, tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelinin ne olduğunu katılımcılara anlatıyor ve bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Onların bu modelden faydalanmalarını sağlamayı istiyoruz." dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Anadolu Ajansı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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