Son Dakika Haberleri: Birevim'in Yeni Merkez Ofisi Açıldı

Birevim'in Yeni Merkez Ofisi Açıldı

2 saat önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ekonomik büyümenin yolunun yatırım, üretim ve istihdamdan geçtiğini belirterek, "Biz de Altunizade'deki merkezimizi Ataşehir'e taşıdık.

Birevim'in Yeni Merkez Ofisi Açıldı, System.String[]
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ekonomik büyümenin yolunun yatırım, üretim ve istihdamdan geçtiğini belirterek, "Biz de Altunizade'deki merkezimizi Ataşehir'e taşıdık. 5 bin metrekare ve 8 katlı yeni merkez binamızı açtık. Her yıl yüzde 100'den fazla büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarından olan gayrimenkul sektöründe faizsiz ve peşinatsız konut satışının hızla ön plana çıktığını kaydederek, tasarrufa dayalı ev alma yöntemlerini farklılaştırarak, yeni bir devir açtıklarını bildirdi.

Ekonomik büyümenin yolunun yatırım, üretim ve istihdamdan geçtiğini aktaran Çiftçi, Altunizade'deki merkezlerini Ataşehir'e taşıdıklarının, 5 bin metrekare ve 8 katlı yeni merkez binalarını açtıklarının bilgisini verdi.

Çiftçi, her yıl yüzde 100'ün üzerine büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, toplam 700 civarı çalışanla milli ekonomiye destek olduklarını ve istihdama katkı sağladıklarını aktardı.

Ev sahibi olmak isteyenlerin bankalardan kredi kullanamadığı bu dönemde faizsizlik prensibine dayalı finansal çözüm modeli sunduklarını belirten Çiftçi, kendilerine özgü 4T teminat metoduyla başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Çiftçi, şirketin son dönemdeki büyüme stratejisinden bahsederek, "Son açılan şubelerimiz; Afyon, İzmir Karabağlar, Bursa İnegöl, Hatay İskenderun ile birlikte toplamda 60 şubeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sektörün daha da büyüyeceğine ve toplumun her kesiminin ilgi göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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