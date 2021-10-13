Son dönemde sıklıkla yaygınlaşan ve vatandaşların belli bir miktar parayla girdikten sonra ödemelerinin devamını gerçekleştirerek "Ev veya araba" sahibi oldukları sistemde sorunlar yaşandı. Müşterilerine gerekli vaatleri yerine getirmediği iddia edilen sistemlerden biri de Birevim oldu. Birçok şubesini kapattığı öne sürülen şirketin, çok sayıda vatandaşın da parasını ödemediği ileri sürüldü.
Son olarak İstanbul Pendik'te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir vatandaş, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda da ev ve arabalarını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda vatandaş Birevim şubelerinin önüne giderek protesto gerçekleştirmişti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü - Son Dakika