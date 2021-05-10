Birevim, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ile taşıt finansmanına ilişkin protokol imzaladı - Son Dakika

Birevim, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ile imzaladığı protokolle, birlik üyelerine tasarruf finansı yöntemiyle taşıt finansman imkanı sağlıyor.

Birevim açıklamasına göre, her gün binlerce insanın hayallerindeki konut, iş yeri ve taşıt ihtiyacına finansal çözüm sunan Birevim, her gün milyonlarca insana ulaşım hizmeti sunan TÖHOB'a bağlı, 81 ilde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü Esnaf Odaları ile bir araya geldi.

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak ev sahipliğinde Elite World Hotel'de gerçekleşen etkinliğe, TÖHOB yöneticileri ve TÖHOB'a bağlı İstanbul'daki beş firmanın başkanları katıldı.

Tasarruf finansı sektöründe örnek bir iş modeline dönüşebilecek, sektörün ilk kolektif tasarruf finansı üretimi için adım atıldı.

TÖHOB, Tasarruf Finansının mimarı Birevim ile protokol imzalayarak TÖHOB üyelerinin ulaşılabilir finansman yöntemiyle araç sahibi olmasının yolunu açtı.

"Yeni iş birlikleri geliştirmeye devem edeceğiz"

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, 2016 yılında birlikte tasarruf finansı modeliyle konut, iş yeri ve taşıt ihtiyaçlarının finansman ihtiyacının karşılanması için yola çıktıklarını belirterek, yenilikçi ürün gamı ve bakış açısı ile sektörde lokomotif marka konumuna ulaştıklarını kaydetti.

Orak, şunları kaydetti:

"Dört yıl gibi kısa bir sürede önemli yol kat ettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve geliştirdiğimiz hizmetlerle tasarruf finansı modelini herkesin yararına sunmaya başladık. Binlerce ailenin hayallerindeki konut, iş yeri veya taşıta ulaşmasına vesile olduk.

TÖHOB gibi kamusal alanda hizmet veren ve önemli bir ihtiyacı gideren paydaşlarla birlikte yürümek bizim için çok kıymetli. Bu farkındalıkla TÖHOB'deki esnafımızın ihtiyacı olan en uygun tasarruf finansman modelini oluşturacağız. İnanıyorum ki burada oluşturduğumuz iş birliği sektörümüzde bir örnek teşkil edecek ve sektörün ilk kolektif tasarruf finansı üretimini gerçekleştirecek."

Yasal düzenlemeyle birlikte mimarı oldukları tasarruf finansı sektörünün artık mevzuat ile denetlenebilir hale geldiğini belirten Orak, sürecin başından sonuna kadar tüm çalışmalarda aktif rol aldıklarını aktardı.

Orak, "Toplumumuzun zenginliği ürettiğimiz tasarruflarla ölçülür. Hep birlikte ürettiğimiz kaynaklar bizlere güç olurken aynı zamanda memleketimizin kaynaklarına ve zenginliğine katkı sağlıyor. Milli tasarrufun güçlenmesi için çalışmaya, yeni iş birlikleri geliştirmeye devem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Araç sahibi olmak isteyen üyelerimize büyük avantajlar getirecek"

Türkiye'de 22 bin civarında özel halk otobüsü olduğunu ve Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde faaliyet gösterdiklerini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Soydaş, "Vatandaşımıza yeni, konforlu ve tam donanımlı araçlarla toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte hem yasal hem de sorumlu hizmet anlayışımızla araçlarımızı düzenli aralıklarla yeniliyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, mevcut ve geleneksel finansman hizmetlerinin maliyet artışı üyelerimizin finansmana erişimini zorlaştırdı ve esnafımız araçlarını değiştirmekte zorlanıyor. Bu bağlamda Birevim yöneticileriyle bir araya gelerek tasarruf finansı sistemiyle tanıştığımız için oldukça mutluyuz. Birevim ile yaptığımız bu anlaşma araç sahibi olmak isteyen üyelerimize büyük avantajlar getirecek. Bu anlaşmanın güzel bir yolculuğun başlangıcı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ise Birevim'e bu etkinlik için teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Milli ekonomiye katkı sağlayan böylesine yararlı yeni bir finansman yöntemiyle tanışmış olmak ve geliştirdiğimiz iş birliği sektörümüz için çok önemli. İstanbul'da araçlarımız yönetmelik gereği 15 yıl kullanılıyor. Mevcut finansman yöntemlerinde maliyetlerin artmasıyla birlikte yeni araç yatırımları zorlaştı. Bu nedenle Birevim'in sunduğu tasarruf finansmanı modeli bizim için bir fırsat.

Araç değişiminde zorlanan esnafımıza çözüm olabilecek bu yöntem ile esnafımız, daha kısa vadede değişimler yapılabilecek ve değişim yapılan ikinci el araçlarını da piyasada daha iyi şartlarda değerlendirme imkanı bulacak."