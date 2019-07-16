Son Dakika Haberleri: Birevim YKB Çiftçi: "Aylık 850 teslimat gerçekleştiriyoruz"
Son Dakika Ekonomi Haber

Birevim YKB Çiftçi: "Aylık 850 teslimat gerçekleştiriyoruz"

58 dakika önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi yaptıklarını söyledi.

Birevim YKB Çiftçi:
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi yaptıklarını söyledi.

Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan faizsiz ve peşinatsız finansal çözümler son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren Birevim'in teslimat rakamlarına dair bir açıklama geldi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, giderek artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi gerçekleştirdiklerini kaydetti. - İSTANBUL
Murat Çiftçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:35:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birevim YKB Çiftçi: "Aylık 850 teslimat gerçekleştiriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]