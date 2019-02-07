Son Dakika Haberleri: Bireylerin döviz hesabı 1.83 milyar dolar büyüdü

Bireylerin döviz hesabı 1.83 milyar dolar büyüdü

1 saat önce

Bireysel yatırımcıların döviz hesapları geçen hafta 1.83 milyar dolar büyüdü.

Bireylerin döviz hesabı 1.83 milyar dolar büyüdü, System.String[]
Bireysel yatırımcıların döviz hesapları geçen hafta 1.83 milyar dolar büyüdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:55 

Ekonomi
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