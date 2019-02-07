Bireylerin döviz hesabı 1.83 milyar dolar büyüdü
1 saat önce
Bireysel yatırımcıların döviz hesapları geçen hafta 1.83 milyar dolar büyüdü.
Bireysel yatırımcıların döviz hesapları geçen hafta 1.83 milyar dolar büyüdü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:55
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