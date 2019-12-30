Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı - Son Dakika

Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesinin devreye alındığı bildirildi.

Finansal tüketicilerden (bireysel bankacılık müşterileri) alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandı.


"www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresinden ulaşılabilen internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirleniyor.

Açıklamada, BDDK internet sitesinde yer alan "Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri" sayfasından da "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresine yönlendirme yapılacağı da kaydedildi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:32 Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı - Son Dakika
20:30 Bozüyük'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:30 Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
20:30 Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]