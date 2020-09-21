Bireysel Başvurunun 8. Yılı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun kabulünün 8. yılı nedeniyle 23 Eylül 2020'de "İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması" konulu sempozyum düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, bireysel başvuru hakkının tanınmasının 8. yılı nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü Anayasa Mahkemesinde düzenlenecek sempozyum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahkemenin twitter hesabı ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Sempozyumda, Başkan Zühtü Arslan'ın açış konuşmasının ardından yapılacak "İnternete Erişim ve İfade Özgürlüğü" başlıklı birinci oturuma, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şahbaz başkanlık edecek. Birinci oturumda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı Bahadır Aziz Sakin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bedii Kaya ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Ceren Sedef Eren sunum yapacak.

Sempozyumun öğleden sonraki "İnternet ve Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı ikinci oturumunun başkanlığını ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol yapacak. Bu oturumda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türk Alman Üniversitesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Özgür Duman tebliğ sunacak.

Sempozyum, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya'nın kapanış konuşması ve plaket takdimi ile sona erecek.