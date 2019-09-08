Son Dakika Haberleri: Bireysel cankurtarma şampiyonası, kandıra'da yapıldı
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Bireysel cankurtarma şampiyonası, kandıra'da yapıldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Bireysel Cankurtarma Şampiyonası'nda, cankurtaranlar Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

Bireysel cankurtarma şampiyonası, kandıra'da yapıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Bireysel Cankurtarma Şampiyonası'nda, cankurtaranlar Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

TSSF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6'sı kadın, 30 cankurtaran, en iyi cankurtaran olduklarını ispatlamak için yarıştı. Birbirinden zorlu 4 parkurda ter döken yarışmacılar, koşu, yüzme, sahilde hızlı koşu (90 metre), ekipmanlı kurtarma yarışı ve sahilde 1000 metre koşu parkurlarını tamamlamaya çalıştı. Parkuru başarıyla geçen cankurtaranlar madalya almaya hak kazandı.

Cankurtaran olmak için çok ciddi bir eğitimden geçilmesi gerektiğini söyleyen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Bu yıl ilk kez cankurtarma şampiyonası düzenliyoruz. Cankurtarma, Sualtı Sporları Federasyonu'nun bir spor branşı. Aynı zamanda kamu yararına bir hizmet. Cankurtaranların tabii ki sportif altyapılarının olması çok önemli. Ülkemizde yasal olarak da plajların güvenliği açısından cankurtaran bulundurma zorunluluğu var. 2006 yılından itibaren yönetmelik ile TSSF bünyesinde gerçekleştirilen bir branş. Burada cankurtaranların sportif yeteneklerini sergiledikleri güzel bir yarışma yapıyoruz. Bunun dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilmiş yarışma parkurları var. 10'un üzerinde yarışma parkuru var. Her ülke kendine göre farklı parkurlarda yarışma düzenleme hakkına sahip. Biz burada 4 farklı disiplinde, 4 parkurda yarışma organize ediyoruz. Bu etkinlik öncesinde geçmişte yerel organizasyonlar oldu ancak ilk defa Türkiye çapında, ulusal bir şampiyonayı biz gerçekleştiriyoruz. Katılım da oldukça yüksek. Gelecek yıllarda daha yüksek bir katılım ve görsel bir şölen olacağını düşünüyoruz" dedi.

- Kocaeli

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Kocaeli, Kandıra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:07 Kaynak: DHA
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