Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak

Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.

Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.

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