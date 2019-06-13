Son Dakika Haberleri: Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak
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Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak

3 saat önce

Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.

Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak, System.String[]
Bireysel emeklilik aracılarının, bireysel emeklilik hesabı bulunan katılımcı adına fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği yapması, katılımcıya belli bir getiri sağlanacağına ilişkin yazılı veya sözlü taahhütte bulunması, bu konuda yazılı veya sözlü garanti vermesi mümkün olmayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:18 
Ekonomi
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