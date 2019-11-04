Son Dakika Haberleri: Bireysel emeklilik sistemi değişiyor
Son Dakika Güncel Bireysel emeklilik sistemi değişiyor

Bireysel emeklilik sistemi değişiyor

7 saat önce

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni sisteme göre Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

(İHA)

Bireysel emeklilik sistemi değişiyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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BES'te devlet katkısı artacak, nakit çekme imkanı gelecek
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