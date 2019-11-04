Bireysel emeklilik sistemi değişiyor
7 saat önce
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni sisteme göre Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.
Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.
(İHA)
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