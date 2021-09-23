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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı - Son Dakika

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı

23.09.2021 10:08
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı, System.String[]

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altındaki 50 bine yakın çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olduğunu belirterek, "18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL'ye...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altındaki 50 bine yakın çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olduğunu belirterek, "18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL'ye ulaşabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 18 yaş altındakilerin katılmasına imkan tanıyan düzenlemelerle birlikte, sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı.

10 Eylül 2021 itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakıldığında 1 yaş altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaş altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri 18 yaş altının yüzde 70'ini oluşturuyor.

Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4'üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü 18 yaş altındaki çocukların toplam fon büyüklüğün yüzde 54'ünü kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 10 Eylül 2021'deki verilerine bakıldığında BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar TL'lik devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar TL olduğunu açıkladı.

Sektördeki başarı grafiğinin her geçen gün daha yukarı taşındığına dikkati çeken Benli, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün katlanarak artıyor. Heyecanımız büyük. 18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL'ye ulaşabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mayıs sonunda yapılan değişikliklerle 18 yaş altı katılımcılara BES sözleşmesi düzenlenmeye başlandığını hatırlatan Benli, bu alanda 10 Eylül 2021'e kadar 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğini ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon TL'yi, Temmuz 2021 itibarıyla katılımcı hesaplarına yatırılmaya başlanan devlet katkısının ise 3 milyon TL'yi aştığını kaydetti.

Benli, ebeveynlerin çocukları için yatırım yapma konusunda bilinçli ve istekli olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızdan 18 yaş altına BES konusunda büyük teveccüh görüyoruz. İlerleyen dönemde sistemde emeklilik yaşının öne çekilmesi veya devlet katkısının erken hak edilişi gibi teşvikler söz konusu olursa, bu alana olan ilgide daha da ciddi artışlar görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

11 emeklilik şirketi 18 yaş altına BES'i portföyüne aldı

Atilla Benli, BES ve otomatik katılımda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, sektörün çatı kurumu olarak Türk ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek ve sektöre bu alanlarda rehberlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

18 yaş altı gençlerin BES'e katılmasının yolunun açılmasının da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu aktaran Benli, "18 yaş altı BES, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi, ulusal tasarrufların artması ve beraberinde sektörün de büyümesi anlamında son derece önem verdiğimiz bir çalışma. İlk üç ayda gördüğümüz ilgiden memnunuz, şu anda 11 emeklilik şirketimiz ürünü portföyüne aldı. Tüm emeklilik şirketlerinin sürece katılmasıyla birlikte buradaki büyük potansiyelin daha net ortaya çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaz aylarında sistemdeki çalışan sayısında 300 bine yakın bir artış gözlemledik"

Benli, BES'te katılımcı sayısının 7 milyona yaklaştığını belirterek, fon büyüklüğünün ise yaklaşık 23 milyar TL devlet katkısı ile birlikte yaklaşık 176 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

2017'de başlayan otomatik katılım uygulamasında ise fon büyüklüğünün 620 milyon TL'yi aşan devlet katkısı ile birlikte 14,5 milyar TL'ye ulaştığı ifade eden Benli, "Güncel olarak sistemde tasarruf yapmaya devam eden 6 milyon aşkın çalışan var. Özellikle yaz aylarında sistemdeki çalışan sayısında 300 bine yakın bir artış gözlemledik. Salgın tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte istihdam edilen çalışan sayısındaki artışın olumlu etkilerini gördüğümüzü düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel Emeklilik, Türk Lirası, Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 50 bine yakın çocuk katıldı - Son Dakika
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