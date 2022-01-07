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Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı - Son Dakika

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı

07.01.2022 13:45
Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklifin detaylarını paylaşan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini hedefliyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin detayları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

'ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ'

Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini hatırlatarak "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak ana hedefimizdir. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması bir zorunluluktur" dedi.

'EKONOMİ POLİTİKALARI DAHA ŞEFFAF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK'

Piyasa ekonomisi, finansal serbestlik ve serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyeceğini belirten Öztürk "Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacaktır. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacaktır. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacaktır. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacaktır. Türkiye'nin demokratik geleneği, piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alınarak uygulanmasına karar verilen program kapsamında; söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar hükümet tarafından belirlenmiş bulunuyor" diye konuştu.

TEKLİF 18 MADDEDEN OLUŞUYOR

Öztürk, hazırladıkları teklifin yürürlük ve yürütme dahil olmak üzere 18 maddeden oluştuğunu aktararak "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyoruz. Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini, 45 yaş üstü çalışanların da isteğe bağlı olarak otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bireysel Emeklilik, İhracat, Yatırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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