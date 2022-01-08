Üye Girişi
Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5) - Son Dakika

Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5)

08.01.2022 00:06
Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5)

Son dakika haberler: BAKAN YARDIMCISI KOMİSYON'A SUNUM YAPTIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifine ilişkin bilgilendirme yaptı.

BAKAN YARDIMCISI KOMİSYON'A SUNUM YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bayraktar, doğal gazda kademeli geçişe ilişkin, " Türkiye'de 2000'li yılların başında sadece 5 ilimizde kullanırken, bugün 81 ilimizde yaklaşık 615 ilçe ve beldede, 171 OSB'de doğal gaz kullanımı yapılıyor. 1,3 milyon olan abone sayımız 17,9 milyona çıkmış yani bugün Türkiye nüfusunun yüzde 82'sine doğal gaz erişimi söz konusu. Ticarethane ve sanayilerde var. Önümüzdeki dönemde, 2021- 2026 dönemi içinde ilave 367 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

'2,5 MİLYAR METREKÜPLÜK TASARRUF DÜŞÜNÜYORUZ'

Düzenlemenin arkasında 2 temel motivasyon olduğunu aktaran Bayraktar, "Enerjiyi verimli kullanmak istiyoruz. Yani dolayısıyla bunun arkasında iktisadi ve sosyal bir gerekçe var. Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin aslında iklimle ilgili de bir hedefi var. Bugün doğal gaz aslında bir temiz yakıt ama günün sonunda fosil yakıt ve emisyon salımı yapan bir yakıt. Elbette ki kömürden doğal gaza geçiş çok önemli bir devrimdir. Yaptığımız düzenlemede, etki analizinde hedefimiz; vatandaşımızı, tüketicimizi yüzde 15'lik bir tasarrufa dahil etmek. Yaklaşık 2,5 milyar metreküplük bir doğalgazın bu anlamda tasarruf edilebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Bayraktar, yaklaşık 5 milyon tonluk bir karbon gazından imtina etmiş olacaklarını belirterek,  "Bu yönüyle çevresel etkisini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlamda fevkalade önem arz ediyor" dedi. Karadeniz gazının, Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın 2023 ve sonrasında Türkiye'ye gelmesiyle beraber, Türkiye'nin  kendi gazına ulaştığında doğal gazda çok ciddi bir indirimin söz konusu olacağını anlatan Bakan Yardımcısı Bayraktar, "Doğal gazda çok ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
500

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Alparslan Bayraktar, Doğalgaz, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5) - Son Dakika


Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı         
00:23
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
00:22 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı
00:07 Kavgada kalabalığın üzerine beslediği pitbullu saldı! 3 kişinin yaralandığı olay anbean kamerada
00:07 Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi! İşte o isim
00:01 Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
23:49 Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı
23:43 Oyuncu Elif Karagöz Milyoner'de dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
23:31 Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde
23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!
23:01 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 00:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement