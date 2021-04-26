Bireysel enerjimizi yükseltmenin yolları - Son Dakika

Bireysel enerjimizi yükseltmenin yolları

26.04.2021 10:29
Bireysel enerjimizi yükseltmenin yolları, System.String[]

Zorluklarla baş etme gücü ve daha mutlu bir yaşam için bireysel enerjimizi yükseltmenin yollarını Enerji ve Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni Sevgi Keleş açıkladı.

Pandemi ile değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak ve günlük yaşamın gerekliliklerini yerine getirmekiçin kişiler normalden daha fazla çaba harcamaktadır.

Devam eden pandemi koşullarında değişen yaşam koşulları ile birlikte kişiler daha pozitif bir hal içerisinde olmak için çeşitli araştırmalar yapıyor. İnsanların empatik özellikli yapıları nedeniyle çevrelerinden çabuk etkilendiğini; neşe, mutluluk, denge, dinginlik gibi olumlu durumların insanların daha çok yüksek enerjili oldukları zamanlarda yaşandığını ve negatif enerji durumunun da olumsuz deneyimlere kapı açabildiğini belirten Sevgi Keleş, bireysel enerjimizi yükseltmek için şu önerilerde bulundu:

Güne kahvaltı ile başlamak önemli

Zihin güne kendi için özel hazırlanmış kahvaltı ile başlarsa kendini özel ve güne hazır hisseder. Kahvaltı sırasında acele etmeden yemek bedensel enerjinizin 20 dakika içerisinde yükselmesine katkı olur.

Su tüketimine dikkat

Kan dolaşımı, stres yönetimi, gün içinde daha fazla hareketlilik, dengede kalmak için su tüketimine dikkat etmek önemlidir. Güne başlarken bir bardak dolusu su içmek kendimizi arınmış hissetmemize destek olacaktır. Suyu mavi cam bir bardakta içmek ise enerjinizin yenilenmesinde daha da katkı sağlar.

Kokuların eşsiz frekansından yararlanmak

Her bitkinin kendine özgü frekansı vardır. Doğru kullanıldığında enerjinizi yükseltmeye pozitif katkı olur. Örneğin; gül koklamak enerjiyi yükseltmekle birlikte negatif enerjiyi minimum seviyeye indirir. Nane koklamak zihni dinç ve enerji dolu tutmada başarılıdır. Lavanta ve portakal çiçeği kokuları ise neşe, huzur frekansınızı yükseltmede etkilidir.

Seçtiğiniz kokuyu küçük bir şişede yanınızda taşıyıp dudak üstünüze sürerseniz gün boyu ilgili kokuyu hissedebilir ve enerjinizin kolaylıkla yükselmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Yürüyüş yapmak

Zihin aynı konuları sıkça bize geri getirir. Arka planda çalışan telefon uygulamasının telefon şarjını tüketmesi misali aynı konuları düşünmek de kişilerin enerjisini olumsuz etkiler. Üstelik neyi daha çok düşünürsek onu büyütürüz. Odağımızı verdiğimiz konu genişler. Bu sebeple olabildiğince odağığımızı pozitif konularda tutmaya çalışmalıyız. Zihin doluluğunu fark ettiğiniz anda temiz hava almak ve yürüyüş yapmak yaklaşık 17 dakika içerisinde size kendinizi daha pozitif hissettirecek ve zihninizin yoğunluğunun dağıldığını fark etmenize destek olacaktır.

Rahat bir zihinle ele alınan farklı bakış açılarınızla genişletilmiş bir konuyu daha objektif şekilde yorumlayabilirsiniz.

Zihninizi hareket ettirin

Nasılki beden hareket ettikçe enerjimiz daha çok yükseliyorsa zihnimizin de hareket etmesi aynı katkıyı almamızı sağlar. Zihin hareketliliği için meditasyon, yoga, spor yapabilir, satranç oynayabilir ya da herhangi bir enstrüman çalmayı deneyebilirsiniz.

Enerjinin nerede olduğunu fark etmek

Pozitif enerjiyi dışarıda aramak beyhudedir. Şu olursa mutlu olurum gibi şartlı düşünceler mutlu olmak için dışarıya kendimizi endeksleme halimizdir. Halbuki pozitif enerji içerdedir, özdedir. Biz kendimize ne kadar pozitif davranıyorsak, içeride kendimizi ne kadar değerli ve neşeli hissedersek dışarıya da bu yansır. İçteki olan bu pozitif enerji dışarıya yansıdığında manyetik bir çekim başlar ve daha pozitif şeyleri kendimize çekmeye başlarız. Sonuç olarak enerjimiz hem içsel olarak yükselmiş olur hem de çevremizle bu pozitif enerjiyi paylaşmış oluruz.

Ruhunuzun ritmini bulmak

Müzik dinlemek enerjimizi doğrudan etkiler. Melodiler ve şarkıların sözleri bilincimiz tarafından alınır ve enerji bedenimize aktarılır. Bu sebeple neşe, mutluluk, umut, yenilenme hissi veren müzikler dinlemek enerjiniz için olumlu katkı olacaktır.

Çevrenizi yüksek enerjili kişiler ile doldurun

Yapılan istatistikler en yakınımızdaki kişilerin ortalaması olduğumuz yönünde. Bununla birlikte bizler empatik varlıklar olduğumuz için duygularımızı birbirimize hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu sebeple enerjimizi yükseltmeye çalışırken düşük enerjili, negatif kişilerle olmak bizi zorlayacaktır. Pozitif kişilerle olmak ise size daha fazla enerji verecektir. Yaşantınızı düşündüğünüzde en keyifli, yüksek enerjili anların eğlenceli ve pozitif kişilerle birlikte olduğunu görebilirsiniz.

Doğal taşlardan yararlanın

Doğal taşlar içindeki mineraller gereği çevremizde ya da aksesuar olarak üzerimizde taşıdığımızda auramızı etkiler ve frekansımızın yükselmesinde katkı olur. Doğada birçok doğal taş vardır. Enerjisi size en çok uygun olanı bularak kullanabilirsiniz.

Bedeni düşük enerjiden temizlemek

Negatif olaylar bedende ve enerjimizde birikirler. Bu durum bizim yüksek enerjiye geçmemiz için birer blokedir. Geçmişten günümüze getirdiğimiz ne kadar negatif olay, durum, enerji var ise bedenden arındırılması kişileri hafifletir. Bunun için el ve ayakları toprağa koyarak 8 dakika kalmak enerjinizin yükselmesi için katkı olacaktır.

Yüksek enerjimizi gözlemleme

Her gün, her an duygularımızı gözlemlemek yüksek enerjimiz için etkili bir egzersizdir. Bize neler enerji verirken neler enerjimizi düşürüyor? Hangi durumda nasıl hissettim? gibi soruları kendimize sorarak kendimizi fark etmek, enerjimizin farkında olmak, hayatımızda neleri daha fazla çoğaltmamız gerektiğini düşünmek önemlidir. Mor renk dönüştürme konusunda bize destek olan bir renktir. Her gün sonunda bu konular üzerine düşünebilir ve notlarınızı mor kaplı bir deftere yazarak enerjinin dönüşümünü hızlandırabilirsiniz.

Bireysel enerjimizi yükseltmenin yolları

Pandemi, Enerji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Bireysel enerjimizi yükseltmenin yolları - Son Dakika


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