Son Dakika Haberleri: Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda ikinci gün tamamlandı
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Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda ikinci gün tamamlandı

7 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulunun faliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda ikinci gün sona erdi.

Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda ikinci gün tamamlandı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulunun faliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda ikinci gün sona erdi.
Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 27 Temmuz'a kadar devam edecek programa TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs de katıldı.
İkinci günün programı Spor Psikoloğu Arda Coşkun'un 'Sporcunun Bireysel Performansını Artırmada Spor Psikoloğunun Rolü' eğitimiyle başladı. Bu eğitimin ardından Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü Başantrenörü Hakan Demir katılımcılara 'Bireysel Savunmayı Geliştirici Çalışmalar' eğitimini verdi.
Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı 3'üncü günde Philadelphia 76ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve Şut Antrenörü John Townsend ile A Kadın Milli Takımı eski Başantrenörü Ekrem Memnun'un eğitimleri ile devam edecek.
basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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