Bireysel Silahlanma: İnternet Üzerinden Silah Satışı Yasak Dinlemiyor
57 dakika önce
Türkiye'de son 4 yılda silahlı şiddet yüzde 69 oranında arttı.
Türkiye
'de son 4 yılda silahlı şiddet yüzde 69 oranında arttı. Yasal yollardan silah edinmek sıkı kurallara bağlanmış görünse de özellikle internet üzerinden gerçekleşen ruhsatsız silah satışı hala son derece yaygın
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:34
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