Son Dakika Haberleri: Bireysel Silahlanma: İnternet Üzerinden Silah Satışı Yasak Dinlemiyor

Bireysel Silahlanma: İnternet Üzerinden Silah Satışı Yasak Dinlemiyor

57 dakika önce

Türkiye'de son 4 yılda silahlı şiddet yüzde 69 oranında arttı.

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Türkiye'de son 4 yılda silahlı şiddet yüzde 69 oranında arttı. Yasal yollardan silah edinmek sıkı kurallara bağlanmış görünse de özellikle internet üzerinden gerçekleşen ruhsatsız silah satışı hala son derece yaygın
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:34 

Türkiye, Dünya
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