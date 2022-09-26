Bireysel silahlanma 'sessizce' protesto edilecek

Şiddete ve bireysel silahlanmadaki atışa dikkat çekmek amacıyla Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' etkinliğini düzenliyor. Silahlı bir vakada yakınlarını kaybetmiş kişilerin bir araya geleceği ve duygularını paylaşacağı Maçka Demokrasi Parkı'ndaki etkinlik, sessiz protesto özelliği taşıyor.

"Silahın şakası yok. Silah öldürür" anlayışıyla hareket eden vakıf, aile içi şiddete, kadına ve çocuğa şiddete dikkat çekmeyi hedefliyor. Bireysel silahsızlanmanın önemine vurgu yapan vakfın yazılı açıklamasında, "Umut Vakfı olarak bireysel silahsızlanmayı önemsiyoruz…Çünkü; yasal düzenlemeler yapılmadığı, önlemler alınmadığı için insanların bir tıkla internetten bile silah alabilmeleri sonucu bireysel silahlanma da her yıl artarak devam ediyor. ve artarak devam eden bireysel silahlanmanın sonucunda; her gün onlarca insan yaralanıyor, ölüyor…Özellikle düğünler, asker eğlenceleri, kutlamalar sırasında pervasızca havaya ateşlenen silahlarla da, pek çok masum insanımız zarar görüyor" ifadelerine yer verildi.

SİLAHLI ŞİDDET SESSİZCE PROTESTO EDİLECEK

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde düzenlenecek etkinlik ile farkındalık yaratmak ve konuya dikkat çekmek amaçlanıyor. Oğlunu silahlı bir olay sonucu kaybeden merhum Nazire Dedeman'ın kurduğu Umut Vakfı, 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' etkinliğini düzenleyecek. Konuya ilişkin vakıftan yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"28 Eylül 2022 Çarşamba "Bireysel Silahsızlanma Günü"nde pervasızca ateşlenmiş silahlarla evlatlarını, yakınlarını kaybedenlerin katılımıyla Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 12.00'de "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinliğini yapacağız… Etkinlikte Umut Vakfı Başkanı Özben Önal'ın kısa konuşmasının ardından yakınlarını bir silahlı vakada toprağa vermiş olanlar duygularını dile getirecekler. Kırmızı halı üzerine ayakkabılar bırakıp, silahlı şiddeti, silahlı magandaları, silahlı şiddete neden olanları, insanların mutluluğunu mateme çevirenleri "sessizce protesto" edecekler" denildi.