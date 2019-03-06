Bireysel Sulama Sistemleri Desteği Başvurularında Süre Uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında sağladığı bireysel sulama sistemleri desteği için son müracaat tarihi 31 Mart'a uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında sağladığı bireysel sulama sistemleri desteği için son müracaat tarihi 31 Mart'a uzatıldı.
Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tebliğ kapsamında bu yıl için yapılacak başvurulara ilişkin süre bir ay uzatılarak, 31 Mart son tarih olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:44 Kaynak: AA
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