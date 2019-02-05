Son Dakika Haberleri: Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' Başvuruları Başladı

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' Başvuruları Başladı

35 dakika önce

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan '2019 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği' başvurularının başladığını söyledi.

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' Başvuruları Başladı, System.String[]
Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan '2019 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği' başvurularının başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan '2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' kapsamında müracaatların başladığını ifade eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, başvuruların 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini söyledi.

Hibe desteği sağlanacak yatırımlar ile ilgili bilgi veren Topal, "Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını 1 Mart 2019 Cuma gününe kadar Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilecek. Üreticilere, tarla içi damlama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damlama sistemi kurulması, Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması konulu yatırımlarda hibe desteği sağlanacak." dedi.

Başvuru yapabilmek için gereken şartların da bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerektiğini ifade eden Topal, daha önce hak kazanan proje sahiplerinin 5 yıl süresinde tekrar başvuru yapamadığını söyledi. Daha önce hak kazanan proje sahiplerinin ancak farklı yatırım konuları için tekrar başvuru yapabildiğini ifade eden Başkan Topal, hibe desteği tutarı ve oranı hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyon TL'yi geçememesi gerektiğini söyledi.

Başvuruların 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlatan Başkan Topal, başvuru için su kaynağı ruhsatının bulunması gerektiğini ifade etti. Başvuruların bizzat Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, detaylı bilgi almak isteyenlerin Kula İlçe Tarım Müdürlüğü veya Kula Ziraat Odası Başkanlığı'na danışabileceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Kula, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:03:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' Başvuruları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]