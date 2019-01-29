Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi' Başvuruları Başladı
37 dakika önce
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Mart'ta sona erecek olan 2019 yılı 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi' başvurularının başladığı duyuruldu.
Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Mart'ta sona erecek olan 2019 yılı 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi' başvurularının başladığı duyuruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen, modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak, maliyetleri düşürerek ve daha kaliteli üretim yaparak uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek amacıyla, bireysel sulama sistemleri kurulmasına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında destek verildiğini belirtmek istiyorum. İlimizde 2018 yılında Basınçlı Sulama Sistemleri kurarak uygulama yapan 696 çiftçimize Bireysel Sulama Desteklemesi olarak toplam 14.7 milyon lira hibe destekleme ödemesi yapıldı" ifadelerini kullandı.
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvurularının 1 Mart 2019 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, Bireysel Sulama Sistemleri kurarak, söz konusu desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat süresinin kısa olması sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için bir an önce İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.
İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel tarafından Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Sever, çiftçilerin de konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38 Kaynak: İHA
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