Bireysel yatırımcı dövizini korudu
17 dakika önce
Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, toplamda yaşanan yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki düşüşün tamamı ise kurumlardan geldi.
Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, toplamda yaşanan yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki düşüşün tamamı ise kurumlardan geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:06
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