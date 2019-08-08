Son Dakika Haberleri: Bireysel yatırımcı dövizini korudu
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Bireysel yatırımcı dövizini korudu

17 dakika önce

Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, toplamda yaşanan yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki düşüşün tamamı ise kurumlardan geldi.

Bireysel yatırımcı dövizini korudu, System.String[]
Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, toplamda yaşanan yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki düşüşün tamamı ise kurumlardan geldi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:06 
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