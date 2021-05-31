Üye Girişi
"Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor" - Son Dakika

"Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor"

31.05.2021 12:42

Online yatırım platformları her geçen gün popülerliğini artırıyor, yatırımcı ve yatırımcı adayları ise elde edeceği kardan önce ne denli güvende hissettiğine bakıyor.

Online yatırım platformları her geçen gün popülerliğini artırıyor, yatırımcı ve yatırımcı adayları ise elde edeceği kardan önce ne denli güvende hissettiğine bakıyor. Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "Online ticaret platformlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemesi gerekiyor" dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da yer alan bireysel yerli yatırımcı sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 19,12 artışla Nisan'da 2 milyon 664 bin 621'e ulaştı. Yatırım fonlarının büyüklüğü 184 milyar TL olurken, Sermaye Piyasası Kurulu'na göre ise kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğü 412 milyar TL'ye çıktı.

Bu tabloda güvenin yatırımcılar için en temel kriter olmaya devam ettiğini aktaran Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "Güven, finansal işlemler için çok önemlidir. Bireyler ve kuruluşlar, yaptıkları işlemlerin şeffaf bir şekilde işlendiğine ve tamamlandığına dair güvence ister. Bu noktada tüm finansal enstrümanlarda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemesi gerekiyor" diye konuştu.

"YATIRIMCIYLA AYNI DİLİ KONUŞMALILAR"

Günümüzde güven odağının insanlardan teknolojiye kaydığına dikkat çeken Anne Kimel, yatırımcıların online ticaret platformlarını sınarken en çok önem verdiği özelliklere de değindi. Kimel şu ifadeleri kullandı:

"İletişim, tıpkı günlük hayatımızda olduğu gibi online yatırım ekosisteminin de yapı taşı. Yatırımcı gerek online ticaret platformlarının işleyişini kavramak, gerek karşılaştığı sorunları çözmek, gerekse soru işaretlerini gidermek için karşısında bir muhatap veya kaynak bulabilmeli. Söz konusu muhatap veya kaynağa güvenmek içinse onunla aynı dili konuşabilmeli. Yani birileri onu anadilinde anlamalı ve sorularına yanıt bulmalı. Binomo olarak bu bilinçle yola çıkarak Türkiye'de Türkçe sitemizle faaliyetlerimizi sürdürüyor, Türkçe hizmet veren müşteri temsilcilerini yatırımcı ve yatırımcı adaylarıyla bir araya getiriyoruz."

"GÜVENCENİN DAYANAĞI OLMALI"

Dijital dünyada yatırımcıların, güvende olduklarına dair söylemlere değil kanıtlara itibar ettiğini söyleyen Kimel, "Ne denli tercih edildiği ve günlük ne kadar işlem aldığı gibi göstergeler, bir platformun kendi hakkında anlattıklarından daha kıymetli ve gerçekçidir. Otorite sahibi uluslararası kuruluşlardan onaylı olmaları ise güvencenin dayanağı olduğu anlamına gelir. Örneğin 133 farklı ülkede faaliyet gösteren Binomo'da günlük ortalama 1 milyonun üzerinde işlem yapılıyor. Aynı zamanda birçok farklı platformun denetmenliğini üstlenen Uluslararası Finansal Komisyon tarafından da lisansı bulunuyor. Mayıs 2018'den bu yana Komisyon'un 'A' kategorisinde, yani bir ticaret platformunun bulunabileceği en yüksek, en güvenilir kategoride yer alıyor. Bu sayede yatırımcılar, Binomo ile herhangi bir anlaşmazlık yaşamaları durumunda Komisyon'un tazminat fonu kapsamında 20 bin euroya kadar güvence altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL OKURYAZARLIĞA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ"

Anne Kimel, yatırımcıları ve yatırımcı adaylarını yalnızca birer gelir kaynağı olarak gören ve müşteri sayısını artırmaya yönelik politikalar güden platformların da uzun vadede ekosistemde yer edinemeyeceğine işaret ederek, "Yatırım ekosistemindeki oyuncu sayısını yükseltmek, elbette insanları teşvik etmek açısından önemli. Ancak sadece niceliğe odaklanmak, hem yatırımcılara hem de yatırım dünyasının dinamiklerine zarar vermekten öteye geçemiyor. Önemli olan, insanlara başarılı birer yatırımcı olma yolunda rehberlik etmek, finansal okuryazarlık ve nitelikli işlemleri artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda Binomo olarak bizler, yeni kullanıcılara tanımladığımız demo hesaplarla platformda nasıl işlem yapıldığını, arayüzleri ve yatırımın mantığını anlatıyoruz. Bununla birlikte, eğer teknik analiz ve grafik yorumlama bilgisi zayıfsa, bu becerileri de herhangi bir finansal risk altına girmeden pekiştirebilmelerine imkan veriyoruz. Böylece kendini bu alanda geliştirmiş, yetkinliklerine güvenen yatırımcıları ekosisteme kazandırıyoruz. Bunun için teşvik edici uygulamalara da gidiyoruz. Son olarak Haziran ayı boyunca 'TR100' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz" diye konuştu.


Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi         
13:15
Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı         
12:51
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada         
12:02
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:39:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement