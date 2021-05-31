"Bireysel yatırımcı kardan önce güven istiyor"

Online yatırım platformları her geçen gün popülerliğini artırıyor, yatırımcı ve yatırımcı adayları ise elde edeceği kardan önce ne denli güvende hissettiğine bakıyor. Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "Online ticaret platformlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemesi gerekiyor" dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da yer alan bireysel yerli yatırımcı sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 19,12 artışla Nisan'da 2 milyon 664 bin 621'e ulaştı. Yatırım fonlarının büyüklüğü 184 milyar TL olurken, Sermaye Piyasası Kurulu'na göre ise kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğü 412 milyar TL'ye çıktı.

Bu tabloda güvenin yatırımcılar için en temel kriter olmaya devam ettiğini aktaran Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "Güven, finansal işlemler için çok önemlidir. Bireyler ve kuruluşlar, yaptıkları işlemlerin şeffaf bir şekilde işlendiğine ve tamamlandığına dair güvence ister. Bu noktada tüm finansal enstrümanlarda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemesi gerekiyor" diye konuştu.

"YATIRIMCIYLA AYNI DİLİ KONUŞMALILAR"

Günümüzde güven odağının insanlardan teknolojiye kaydığına dikkat çeken Anne Kimel, yatırımcıların online ticaret platformlarını sınarken en çok önem verdiği özelliklere de değindi. Kimel şu ifadeleri kullandı:

"İletişim, tıpkı günlük hayatımızda olduğu gibi online yatırım ekosisteminin de yapı taşı. Yatırımcı gerek online ticaret platformlarının işleyişini kavramak, gerek karşılaştığı sorunları çözmek, gerekse soru işaretlerini gidermek için karşısında bir muhatap veya kaynak bulabilmeli. Söz konusu muhatap veya kaynağa güvenmek içinse onunla aynı dili konuşabilmeli. Yani birileri onu anadilinde anlamalı ve sorularına yanıt bulmalı. Binomo olarak bu bilinçle yola çıkarak Türkiye'de Türkçe sitemizle faaliyetlerimizi sürdürüyor, Türkçe hizmet veren müşteri temsilcilerini yatırımcı ve yatırımcı adaylarıyla bir araya getiriyoruz."

"GÜVENCENİN DAYANAĞI OLMALI"

Dijital dünyada yatırımcıların, güvende olduklarına dair söylemlere değil kanıtlara itibar ettiğini söyleyen Kimel, "Ne denli tercih edildiği ve günlük ne kadar işlem aldığı gibi göstergeler, bir platformun kendi hakkında anlattıklarından daha kıymetli ve gerçekçidir. Otorite sahibi uluslararası kuruluşlardan onaylı olmaları ise güvencenin dayanağı olduğu anlamına gelir. Örneğin 133 farklı ülkede faaliyet gösteren Binomo'da günlük ortalama 1 milyonun üzerinde işlem yapılıyor. Aynı zamanda birçok farklı platformun denetmenliğini üstlenen Uluslararası Finansal Komisyon tarafından da lisansı bulunuyor. Mayıs 2018'den bu yana Komisyon'un 'A' kategorisinde, yani bir ticaret platformunun bulunabileceği en yüksek, en güvenilir kategoride yer alıyor. Bu sayede yatırımcılar, Binomo ile herhangi bir anlaşmazlık yaşamaları durumunda Komisyon'un tazminat fonu kapsamında 20 bin euroya kadar güvence altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL OKURYAZARLIĞA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ"

Anne Kimel, yatırımcıları ve yatırımcı adaylarını yalnızca birer gelir kaynağı olarak gören ve müşteri sayısını artırmaya yönelik politikalar güden platformların da uzun vadede ekosistemde yer edinemeyeceğine işaret ederek, "Yatırım ekosistemindeki oyuncu sayısını yükseltmek, elbette insanları teşvik etmek açısından önemli. Ancak sadece niceliğe odaklanmak, hem yatırımcılara hem de yatırım dünyasının dinamiklerine zarar vermekten öteye geçemiyor. Önemli olan, insanlara başarılı birer yatırımcı olma yolunda rehberlik etmek, finansal okuryazarlık ve nitelikli işlemleri artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda Binomo olarak bizler, yeni kullanıcılara tanımladığımız demo hesaplarla platformda nasıl işlem yapıldığını, arayüzleri ve yatırımın mantığını anlatıyoruz. Bununla birlikte, eğer teknik analiz ve grafik yorumlama bilgisi zayıfsa, bu becerileri de herhangi bir finansal risk altına girmeden pekiştirebilmelerine imkan veriyoruz. Böylece kendini bu alanda geliştirmiş, yetkinliklerine güvenen yatırımcıları ekosisteme kazandırıyoruz. Bunun için teşvik edici uygulamalara da gidiyoruz. Son olarak Haziran ayı boyunca 'TR100' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz" diye konuştu.