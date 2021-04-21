Bireysel yatırımcıların psikoloji haritası açıklandı - Son Dakika

Bireysel yatırımcıların psikoloji haritası açıklandı

21.04.2021 13:02
Bireysel yatırımcıların psikoloji haritası açıklandı, System.String[]

Borsa I·stanbul'a son bir yılda 899 bin 648 bireysel yerli yatırımcı katıldı.

Borsa I·stanbul'a son bir yılda 899 bin 648 bireysel yerli yatırımcı katıldı. Alınan yatırım kararlarında, finansal okuryazarlığın yanı sıra insan psikolojisinin de etkili olduğunu açıklayan online ticaret platformu Binomo, 5 temel yatırımcı psikolojisini açıkladı.

2021 yılıyla birlikte Türkiye'nin yatırım ekosisteminde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da işlem yapan yerli yatırımcı sayısı Mart ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 artarak 2 milyon 236 bin 892'ye ulaştı. Uzmanlar ise ekosistemdeki yatırımcı sayısından çok, nitelikli işlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu noktada finansal okuryazarlığın yanı sıra insan psikolojisinin de etkili olduğu vurgulanırken, konuya yönelik önemli bir açıklama Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği online ticaret platformları arasında yer alan Binomo'dan geldi. Yatırımcıların temel psikolojilerini analiz ettiklerini belirten Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "Agresif, Esnek, Savunmacı, Sinirli, Tüccar" olmak üzere 5 temel yatırımcı profili olduğunu açıkladı.

AGRESİF YATIRIMCI

"Hızlı sonuç almak ister ve sabırsızdır. Hisse senedi satın almayı ve daha sonra uzun süre tutmayı içeren uzun vadeli bir strateji benimsemesi zordur. Aynı zamanda riskli bir yatırımcı profili de sergiler. Çünkü hızlı sonuç alma gayesi, alım ve satımları daha çok dürtüleriyle yapmasına neden olur."

ESNEK YATIRIMCI

"Ne doğuştan saldırgan ne de savunmacıdır. Daha çok pragmatik ve açık fikirlidir. Sağlam gelirlere (temettü, tahvil vb.) ve nakitle büyümeye odaklanır. Radikal değişikliklerden kaçınır, nispeten tutarlı sonuçlar elde eder."

SAVUNMACI YATIRIMCI

"Temkinlidir, risk almayı tercih etmez. Bu yüzden güvende hissettirecek yatırımlar yapmaya odaklanır. Temelde hareketleri çok değişmeyen, nispeten sabit varlıklara yatırım yapar."

SİNİRLİ YATIRIMCI

"Endişeli olma hallerini yatırımlarına da yansıtır. Tıpkı normal hayatta olduğu gibi yatırım esnasında da agresif tavırlar gösterir. Aşırı satışlar, kötü yatırım kararları, sık strateji değişikliği bunlardan bazılarıdır."

TÜCCAR YATIRIMCI

"Daha çok kısa vadeli kazançlar elde etmeye yönelik hamleler yapar. Bir diğer deyişle ticaret ekosisteminin hareketliliğini yatırım ekosistemine taşımaya meyillidir. Ancak genel yatırım mantığına zaman zaman ters de düşebilir."

"HER YATIRIMCININ KENDİ PROFİLİNİ BİLEREK REÇETE GELİŞTİRMESİ GEREKİR"

Yaptıkları analize ilişkin değerlendirmede bulunan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kimel, "En iyi yatırımcılar genellikle sakin ve sabırlıdır. Böylece stratejik hedefler belirleyerek bunları gerektiği gibi uygulayabilirler. Panik yapmaz, hatalarından kolayca ders alırlar. Ancak insanlar yatırım yaparken deneyimlerini, psikolojik özelliklerini, alışkanlıklarını ve eğilimlerini dahi kararlarına yansıtır. Çünkü riskleri kabul ederek hareket etmek zorunda olduklarını bilirler. Zira yatırım ekosisteminde hiçbir araç kazanç garantisi sunmaz ve başarılı işlemlerin kazanç getirmesi gibi başarısız işlemlerin kayıplara neden olması da söz konusudur. Bu da yatırımcıları zaman zaman baskı altında hissettirir. Baskı altında yanlış hamleler yapmamak için her yatırımcının kendi profilini bilerek reçete geliştirmesi gerekir" dedi.

DEMO HESAPLARLA YATIRIMCI OLMAYI ÖĞRENMEK MÜMKÜN

Temel amaçlarının hangi psikolojik etkilerle hamle yaparsa yapsın, finansal okuryazarlığa sahip herkese yatırım ekosisteminde yer açmak olduğunu belirten Anne Kimel, "Binomo olarak kullanıcı dostu arayüzümüz ve mobil uygulamalarımızla yatırım dünyasının keşfedilmesini kolaylaştırıyor ve bu süreçte öğretici bir rol üstleniyoruz. Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçlıyoruz. Her deneyim seviyesine uygun üyelik modellerimizle dünya borsalarından döviz ve emtialara kadar hesap tipine göre 60'tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyenlerin de demo hesaplar aracılığıyla minimum yatırımlarla ticaret yapmaya başlamasının önünü açıyor, eğitim desteği sunuyor, böylece yüksek miktarlarda gelir kaybı gibi risklerin önüne geçerek nasıl ticaret yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini biliyoruz. Nisan ayı sonuna kadar 'BONUSTR' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bireysel yatırımcıların psikoloji haritası açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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