Bireysele döviz tahvil ihracında ikinci perde
36 dakika önce
Hazine, bireysel yatırımcıya yeniden döviz tahvil ihraç edecek.
Hazine, bireysel yatırımcıya yeniden döviz tahvil ihraç edecek. Talep toplama tarihi 7 Ocak-1 Şubat.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:45
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