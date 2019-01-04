Son Dakika Haberleri: Bireysele döviz tahvil ihracında ikinci perde

Bireysele döviz tahvil ihracında ikinci perde

36 dakika önce

Hazine, bireysel yatırımcıya yeniden döviz tahvil ihraç edecek.

Bireysele döviz tahvil ihracında ikinci perde, System.String[]
Hazine, bireysel yatırımcıya yeniden döviz tahvil ihraç edecek. Talep toplama tarihi 7 Ocak-1 Şubat.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:45 

Ekonomi
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