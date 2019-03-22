Birgi'de Taş Plak Dinletisi
1 saat önce
Ödemiş'in tarihi ve turistik mahallesi Birgi'de emekli Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve koleksiyoner Cemal Ünlü tarafından taş plak dinletisi düzenlendi.
Ödemiş
'in tarihi ve turistik mahallesi Birgi
'de emekli Devlet Tiyatrosu
sanatçısı ve koleksiyoner Cemal
Ünlü tarafından taş plak dinletisi düzenlendi.
Birgi Nar
Danesi tesislerindeki dinletide 1928 yapımı gramofondan Hafız Burhan
, Müzeyyen
Senar, Safiye Ayla
gibi sanatçıların ender bulunan taş plakları çalındı. Cemal Ünlü
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bine yakın plağının bulunduğunu, bunu insanlarla paylaşmak adına dinletiler düzenlediğini, bugün 101'inci dinletiyi sunduğunu belirterek, "Bu tarihi
mahallede bu kültüre uyan müzikleri dinletmek çok hoş. Dinletiye gösterilen ilgi memnuniyet verici" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:25 Kaynak: AA
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