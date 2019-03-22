Son Dakika Haberleri: Birgi'de Taş Plak Dinletisi

Birgi'de Taş Plak Dinletisi

1 saat önce

Ödemiş'in tarihi ve turistik mahallesi Birgi'de emekli Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve koleksiyoner Cemal Ünlü tarafından taş plak dinletisi düzenlendi.

Birgi'de Taş Plak Dinletisi, System.String[]
Ödemiş'in tarihi ve turistik mahallesi Birgi'de emekli Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve koleksiyoner Cemal
Ünlü tarafından taş plak dinletisi düzenlendi.

Birgi Nar Danesi tesislerindeki dinletide 1928 yapımı gramofondan Hafız Burhan, Müzeyyen
Senar, Safiye Ayla gibi sanatçıların ender bulunan taş plakları çalındı.

Cemal Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bine yakın plağının bulunduğunu, bunu insanlarla paylaşmak adına dinletiler düzenlediğini, bugün 101'inci dinletiyi sunduğunu belirterek, "Bu tarihi
mahallede bu kültüre uyan müzikleri dinletmek çok hoş. Dinletiye gösterilen ilgi memnuniyet verici" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:25 Kaynak: AA

Ödemiş, Cemal Ünlü, Birgi, Güncel
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