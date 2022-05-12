Birgi'de uluslararası sanat sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Birgi'de uluslararası sanat sempozyumu düzenlendi

12.05.2022 09:12
Birgi'de uluslararası sanat sempozyumu düzenlendi

Ödemiş'in tarihi yapılara ev sahipliği yapan Birgi Mahallesi'nde uluslararası sanat sempozyumu gerçekleştirildi.

Ödemiş'in tarihi yapılara ev sahipliği yapan Birgi Mahallesi'nde uluslararası sanat sempozyumu gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dervişağa Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Güney Kore, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Fransa ve Özbekistan'dan ressamlar katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eriş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.' sözünü hatırlatarak, "Sanatsız olmayacağını en iyi anlatan bir sözdür. Gerçekten hayatın içinde birbirini tamamlayan o sözü bugün burada yaşıyoruz." dedi.

Arnavutluk'tan sanat buluşmasına katılan ressam Ermelinda Lupi, sempozyumun yapıldığı Dervişağa Medresesi'ni internet üzerinden araştırdığını anlatarak, "İnternette araştırdım ve heyecanlandım ama buraya geldiğim zaman çok daha fazlasını hissettim. Sanki kendi evim gibi hissettim. Ödemiş Belediyesine böyle bir buluşmada bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız ressam Larissa Noury ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getirerek, "Burada yaptığım resim çalışmasında, renk uyumu ve sanat üzerine çalışıyorum. Birgi'yi ve doğasını ve mimarisini çok sevdim ve benim sanatıma da ilham verdi. Pandemi döneminden sonra bu sergilerle, sempozyumlarla adeta nefes aldık. Burada olmaktan son derece mutlu oldum." dedi.

Sempozyumun küratörlüğünü yapan ressam Yıldız Arun da Birgi Uluslararası Sanat Sempozyumu'nun çok başarılı geçtiğini dile getirerek, "Gelen sanatçı arkadaşlarımız çok memnun, halkın da büyük ilgisini çektiğini görünce bizlerde çok mutlu olduk." dedi.

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Ödemiş Belediyesi, Özbekistan, Ressam, Birgi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birgi'de uluslararası sanat sempozyumu düzenlendi - Son Dakika


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