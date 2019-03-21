Son Dakika Haberleri: Birgi Kadınlar Korosu Nevruz Etkinliğine Renk Kattı

Birgi Kadınlar Korosu Nevruz Etkinliğine Renk Kattı

47 dakika önce

Türk dünyasında ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş'te de coşkuyla kutlandı.

Birgi Kadınlar Korosu Nevruz Etkinliğine Renk Kattı, System.String[]
Türk dünyasında ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş'te de coşkuyla kutlandı.

Ödemiş'te kutlamaların adresi Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oldu. Geleneksel oyunlar oynandı, Birgili Kadınlar Korosu Ege türkülerini seslendirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Dedeler, "Nevruz, Türk dünyası ve topluluklarında yeni bir bahar yolculuğunun başlangıcıdır. Nevruz Türkistan başta olmak üzere bütün Türk dünyasında, Anadolu'da Kafkaslarda Gagavuzlarda, Balkanlarda Kıbrıs'ta Yakutistan'da Çuvasistan'da, Başkurdistan'da ve Tataristan'a kadar Orta Doğu'da her iklimde ve coğrafyada kutlanmaktadır. Nevruz ateşi Türk milletine İslam alemine ve bütün insanlığa barış huzur bereket ve bolluk getirmesini diler, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Dedeler'in konuşmasından sonra "Tongal" adı verilen Nevruz Bayramı ateşi protokol üyelerince yakıldı. Etkinliklere katılan Birgili Kadınlar Korosu, Ege türkülerinden oluşan repertuarları ile mini bir konser sundu. Birgili kadınların seslendirdiği türküler törene coşku kattı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

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