İzmir'in Birgi Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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İzmir'in Birgi Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor

03.07.2022 16:23

İzmir'in Birgi Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Birgi Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birgi'deki yangın için sevk edilen 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, yangını söndürmen için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de TOMA ile müdahale ediyor. Öte yandan İzmir genelindeki rüzgarlı hava da yangın söndürme çalışmalarını etkiliyor. Geçen günlerde AFAD'dan gelen mesajda "İlinizde hafta sonu şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski olacağı tahmin edilmektedir. Orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmayınız, görülen ateş veya dumanı 112 ihbar hattına bildiriniz" yazılmıştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in Birgi Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

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